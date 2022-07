Μία ανάσα από τις υπογραφές με τον ΝτιΆντρε Έιτον βρίσκονται οι Ιντιάνα Πέισερς με τις πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού να μιλούν για συμφωνία με πλάνο... τετραετές.

Το όνομα του ΝτιΆντρε Έιτον εξακολουθεί να εμφανίζεται καθημερινά στις συζητήσεις των μεταγραφών από πλευράς ΝΒΑ. Και όσο η παραμονή του στους Σανς όλο και απομακρύνεται, η Ιντιάνα... στρώνει κόκκινο χαλί.

Οι Πέισερς βρέθηκαν τις περασμένες ημέρες ανάμεσα στις ομάδες που φάνηκαν να έχουν το προβάδισμα για την περίπτωση του σέντερ από τις Μπαχάμες και κάτι τέτοιο μοιάζει πλέον να επιβεβαιώνεται!

Ο Έιτον φέρεται να έχει συμφωνήσει για την υπογραφή συμβολαίου με την ομάδα της Ιντιάνα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια που θα φέρουν... στα ταμεία του το ποσό των 133 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Σανς, που αυτή τη στιγμή έχουν... περιορισμένο λόγο στο μέλλον του παίκτη, έχουν τη δυνατότητα να ματσάρουν την προσφορά ώστε να εμποδίσουν την μετακίνησή του.

Παρόλα αυτά, με δεδομένο πως το Φοίνιξ δεν έδειχνε διατεθειμένο να προσφέρει μαξ συμβόλαιο για να κρατήσει τον Έιτον στο ρόστερ του, το ταξίδι του στην Ιντιάνα μοιάζει πιο κοντά από ποτέ!

