Πέισερς: «Γέμισαν» την ρακέτα με την εμπειρία του Λάρι Νανς
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια του ESPN, οι Πέισερς θέλησαν να δώσουν βάθος και εμπειρία στην front line με την προσθήκη του Λάρι Νανς Τζούνιορ.
Συγκεκριμένα ο 33χρονος φόργουορντ/σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει 4 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μόλις σε 35 ματς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, έχοντας κατά μέσο όρο 3.7 πόντους και 2.7 ριμπάουντ. Ουσιαστικά αποκτήθηκε για να μπορεί να δίνει μερικά λεπτά ξεκούρασης στον Ίβιτσα Ζούμπατς, ο οποίος θα αποτελεί και τον βασικό σέντερ της ομάδας.
Ο Νανς, μαζί με τον νέο συμπαίκτη του, Τι Τζέι ΜακΚόνελ, έχει στην κατοχή ένα μικρό ποσοστό των μετοχών της ποδοσφαιρικής ομάδας, Λιντς.
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