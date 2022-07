Μπέιλες κατά ΛεΜπρόν: «Είχε 2/13 τρίποντα και έχασε την τελευταία βολή, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Σκιπ Μπέιλες δεν σταματά να ρίχνει τα πυρά του προς πάσα κατεύθυνση με το στόχαστρο να στρέφεται προς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για την συμμετοχή του στην Drew League.

Ο Σκιπ Μπέιλες δεν συγκρατεί τα λόγια του! Στην προκειμένη το πληκτρολόγιό του. Ποτέ δεν το έκανε, έχοντας ανοίξει κατά καιρούς... βεντέτες που κρατούν καλά ακόμη και σήμερα με παίκτες όπως ο Ράσες Γουέσμπρουκ.

Αυτή τη φορά στράφηκε προς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, στον οποίο ουκ ολίγες στιγμές έχει αναφερθεί, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στην καλοκαιρινή Drew League μετά το 2011. Ο «βασιλιάς» των Λέικερς βρέθηκε στην ίδια ομάδα με τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν απολαμβάνοντας το πλήθος κόσμου που παρουσιάστηκε στο κλειστό για να τον παρακολουθήσει στη δράση.

Η MMV Cheaters, όπως ονομάστηκαν, επικράτησαν των αντιπάλων τους με 104-102 με τον ΛεΜπρόν να προσθέτει 42 πόντους με 16 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα στην εμφάνιση του ΝτεΡόζαν (30 π., 14 ριμπ.).

Παρόλα αυτά, ο Μπέιλες στάθηκε στα ποσοστά που είχε ο Τζέιμς από το τρίποντο, αλλά και στην χαμένη βολή που μπορούσε να προκαλέσει... μπελάδες.

Συγκεκριμένα, έγραψε με καυστικό τρόπο «Το λατρεύω που ο ΛεΜπρόν έπαιξε σήμερα στην Drew League. Αλλά: σούταρε μόνο 2-13 από το τρίποντο??? Και έχασε και την ελεύθερη βολή στο τέλος που θα είχε τουλάχιστον αποφύγει την παράταση; Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ».

Μένει να δούμε αν και πώς σκοπεύει να απαντήσει ο ΛεΜπρόν.

Love it that LeBron played in the Drew League today. But: he shot only 2-13 from three??? He missed the late free throw that would've at least clinched overtime? Some things never change.