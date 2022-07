Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε την επανεμφάνισή του στην Drew League στο πλευρό του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με τους δυο τους να συνδυάζονται για τους 72 από τους 104 πόντους της ομάδας τους και τον κόσμο να σχηματίζει ουρές για τον «βασιλιά».

Η επιστροφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στην ημιεπαγγελματική Drew League είχε την απήχηση που όλοι περίμεναν. Στο άκουσμα της είδησης πως ο «βασιλιάς» θα αγωνιστεί ξανά στο καλοκαιρινό τουρνουά έπειτα από 11 χρόνια απουσίας, ο κόσμος γέμισε τους δρόμους και στο κλειστό δεν έπεφτε κυριολεκτικά... καρφίτσα.

ΛεΜπρόν και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος συμμετέχει στη Λίγκα από τις αρχές του Ιουλίου, συνδυάστηκαν και προσέφεραν το απόλυτο θέαμα στο κοινό. Οι δύο τους σκόραραν τους 72 από τους 104 πόντους της ομάδας τους. Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Λέικερς είχε 42 πόντους με 16 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, ενώ ο άσσος των Μπουλς σημείωσε 30 πόντους με 14 ριμπάουντ.

Bron & DeMar LIT IT UP in the @DrewLeague today



They combined for 72 POINTS in their win 🔥 https://t.co/qrU5vIC1e7