Μπέιλες κατά Γουέστμπρουκ: «Ας μιλήσουμε για τα $47 εκατ. που θα πάρεις ως ο χειρότερος σουτέρ στο ΝΒΑ»

Κανονική... βεντέτα έχει ανοίξει μέσω των social media μεταξύ του Σκιπ Μπέιλες και του Ράσελ Γουέστμπρουκ με τον γνωστό δημοσιογράφο να ρίχνει «πυρά» προς τον άσο των Λέικερς.

Όλα ξεκίνησαν όταν κυκλοφόρησε ένα σχόλιο του Σκιπ Μπέιλες με αφορμή τα draft picks. «Οι Λέικερς πήραν στον δεύτερο γύρο τον Μακ Κρίστι του Μίτσιγκαν, ο οποίος σούταρε με 32% στο τρίποντο πέρυσι. Τέλεια! Θα ταιριάξει μία χαρά με τον ΛεΜπρόν και τον Γουέστμπρικ» ανήρτησε ο δημοσιογράφος έχοντας ως στόχαστρο τόσο τους «λιμνάνθρωπους», όσο και τον έμπειρο γκαρντ μπλέκοντας το όνομά του με... τούβλο (μπρικ).

Ο Γουέστμπρουκ δεν άφησε το γεγονός να περάσει απαρατήρητο. Αντέδρασε λέγοντας «Εσύ... πρόσεχε το στόμα σου. Μην λες κάτι εδώ πέρα που δεν θα το έλεγες μπροστά μου» και θέλοντας να για ακόμη μία φορά να υπερασπιστεί τον εαυτό του αλλά και την καριέρα του για όσα περνούν μέσα από τις πλατφόρμες.

Yoooo… watch your mouth. Don’t say anything here you wouldn’t say to my face. https://t.co/0u8nFXYLY8

Ο Μπέιλες επέστρεψε... Και προκάλεσε τον Γουέστμπρουκ! «Γεια σου, Ράσελ Γουέστμπρουκ, θα χαρώ να μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο για που πιστεύω ότι ξεκίνησα το 2012. Βγες μαζί μου στην τηλεόραση ή σε podcast. Ας μιλήσουμε για το πώς θα λάβεις 47 εκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος όντας Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΣΟΥΤΕΡ ΤΡΙΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΝΒΑ! Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης ποτέ;». Και κάπως έτσι η ιστορία συνεχίζεται...

Hey, Russell Westbrook (@russwest44) ... happy to talk face-to-face about the nickname I believe I originated in 2012. JOIN ME ON TV/PODCAST. Let's talk about how you'll make $47 mil next yr after being THE WORST 3-PT SHOOTER IN THE NBA! Most overpaid player ever? PLEASE JOIN ME