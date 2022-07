Ο Γκάρι Πέιτον ΙΙ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Πόρτλαντ.

Αποτέλεσε σημαντικό μέλος των Γουόριορς στην πορεία για τον τίτλο, ωστόσο η νέα σεζόν δεν θα τον βρει μαζί τους. Ο Γκάρι Πέιτον συμφώνησε με το Πόρτλαντ και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο 28 εκατ. δολαρίων με την ομάδα του Λίλαρντ. Μπορεί οι πολεμιστές να ήθελαν να τον κρατήσουν, ωστόσο ήταν δύσκολο να πει όχι στην πρόταηση της ομάδας του Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Πλέον οι Μπλέιζερς δημιουργούν ένα ενδιαφέρον σύνολο με Λίλαρντ, Τζέραμι Γκραντ, Τζος Χαρτ, Άνφερνι Σάιμονς και Γκάρι Πέιτον, ενώ υπάρχει και το σενάριο για τον Κέβιν Ντουράντ που ζήτησε ανταλαγή από τους Νετς. Τη σεζόν που πέρασε ο γιος του «Glove», είχε 7.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, ενώ στους τελικούς μέτρησε 7 πόντους και 3.2 ριμπάουντ. Ήταν... κλειδί για την άμυνα των Γουόριορς, ενώ έδωσε ενέργεια και στις δύο μεριές του παρκέ, χαρίζοντας μας και αρκετά εντυπωσιακά καρφώματα.

