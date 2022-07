Εκπροσωπώντας τους Μπούκερ και Τάουνς, η Τζέσικα Χολτς έγραψε ιστορία στο NBA ως η πρώτη γυναίκα ατζέντης που καταφέρνει να εξασφαλίσει max συμβόλαια για τους πελάτες της! Και το κατάφερε εις διπλούν την ίδια μέρα!

Το συνολικό ποσό που εξασφάλισε για τους αθλητές της, φτάνει στα 448 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό και μόνο αρκεί για να καταλάβει κανείς πόσο σπουδαίο είναι αυτό που πέτυχε η Χολτς στον μαγικό κόσμο της Λίγκας των ΗΠΑ.

Απέναντι σε «θηρία», έχοντας να διαπραγματευτεί το μέλλον παικτών που η εμπορικότητα και η δημοφιλία τους «τρυπάει το ταβάνι», η ατζέντης έγραψε ιστορία.

Οι Σανς πρόσφεραν max συμβόλαιο 224 εκατομμυρίων στον Ντέβιν Μπούκερ, με το νέο συμφωνητικό να παίρνει ισχύ από την σεζόν 2024-2025 και στο σύνολο μαζί με τα δυο χρόνια που μεσολαβούν μέχρι τότε, να εξασφαλίζουν στον παίκτη συνολικά 295 εκατομμύρια δολάρια!

Από την πλευρά του και ο Καρλ – Άντονι Τάουνς συμφώνησε κι εκείνος με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για 4ετές συμβόλαιο που θα του γεμίσει τον λογαριασμό με το ίδιο ποσό που υπέγραψε και ο Μπούκερ. Δηλαδή θα φτάσει στα 224 εκατ.δολάρια. Και η ημερομηνία έναρξης θα είναι ίδια με του σμολ φόργουορντ των Σανς.

Η Τζέσικα Χολτς κάνει δουλειές και με τους Κρις Πολ, Ντ'Άντζελο Ράσελ, Πολ Τζορτζ και Μάικ Κόνλεϊ.

«Αντιλαμβάνομαι απόλυτα το ρόλο που έχω ως ένας άνθρωπος που θα πρέπει να γκρεμίζει τα εμπόδια με κάποιο τρόπο και μακάρι αυτό να δείξει το δρόμο και σε άλλες γυναίκες για να πράξουν το ίδιο» ανέφερε η εκπρόσωπος των Μπούκερ και Τάουνς.

Αποφοίτησε από το Penn State στο κομμάτι της αθλητικής δημοσιογραφίας, από το 2007 βρίσκεται στο NBA και από το 2011 αποφάσισε ν' ασχοληθεί με το management παικτών.

«Πάντα προσπαθούσα για το καλύτερο και ήθελα να έχω το τέλειο αποτέλεσμα στη δουλειά μου. Χρειαζόμουν απλά την υποστήριξη και τα εργαλεία που θα με βοηθούσαν ν' ασχοληθώ με παίκτες που το όριό τους ήταν ο ουρανός» σχολίασε ο Τζέσικα Χολτς που είναι πλέον το πρόσωπο της πρώτης ημέρας της Free Agency στο NBA με τα δυο max συμβόλαια.

Jessica Holtz made history TWICE on the same day 👏💰@JHoltz | @CAA_Basketball pic.twitter.com/khIo3VWzML