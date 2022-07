Ο Ντέβιν Μπούκερ θα ριζώσει στο Φοίνιξ Ντένβερ, αφού συμφώνησε για supermax 214 εκατ.δολαρίων.

Ο ηγέτης των Σανς θα πληρωθεί όπως του αξίζει Το Φοίνιξ έδειξε πόσο πολύ τον στηρίζει και εμπιστεύεται το μέλλον του σε εκείνον και έτσι συμφώνησε μαζί του για συμβόλαιο τεσσάρων ετών και συνολικής αξίας 214 εκατ. δολαρίων.

Ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν εντυπωσιακός και φέτος, μετρώντας 26.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ ανά ματς, όμως είδε την ομάδα του να μένει εκτός στα playoffs από το Ντάλας.

Οι Σανς θέλουν να επιστρέψουν στους τελικούς και με τον Μπούκερ παρόντα θεωρούν πως μπορούν να τα καταφέρουν, ενώ υπάρχουν φήμες που τους θέλουν να παλεύουν και για την απόκτηση του Κέβιν Ντουράντ που ζήτησε ανταλλαγή από τους Νετς

Devin Booker and the Phoenix Suns have agreed on a four-year super max extension, his agents tell @wojespn 💰 pic.twitter.com/R3CBz3qtQ5