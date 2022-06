Ο Νίκολα Γιόκιτς γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΝΒΑ καθώς θα υπογράψει το supermax συμβόλαιο υψους 264 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο Σέρβος σέντερ και back to back πολυτιμότερος παίκτης θα βουτήξει στο «χρυσάφι» την επόμενη πενταετία καθώς θα λάβει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα θα λάβει σε αυτό το διάστημα 264 εκατομμύρια δολάρια όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Σαμς Τσαράνια, ενώ σημειώνει ότι θα έχει την οψιόν με το μέρος του για την 5η και τελευταία σεζόν (2027-28) έναντι 60 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ο Νίκολα Γιόκιτς έχει λάβει έως τώρα 115 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έχει να λάβει άλλα 32 εκατομμύρια δολάρια για την σεζόν 2022-23. Το νέο του συμβόλαιο θα ξεκινήσει να έχει ισχύ από τη σεζόν 2023-24 και μετά.

