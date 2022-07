Οι Λέικερς μπορούν να... παλέψουν για βόμβα μεγατόνων με την απόκτηση των Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ. Το Athletic καταστρώνει ένα.... τρελό σενάριο.

Ο superstar των Νετς, Κέβιν Ντουράντ είπε να ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ, λίγες ώρες πριν την free agency. Ο Κέβιν Ντουράντ ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια και πλέον η νέα σεζόν θα τον βρει σε νέα ομάδα. Έτσι άναψε φωτιές σε όλη τη λίγκα, αφού αναμένεται... μάχη για τον superstar των Νετς.

Φυσικά και ο Κάιρι Ίρβινγκ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το Μπρούκλιν, με τα σενάρια να τον συνδέουν με τους Λέικερς και να κάνουν λόγο για επανασύνδεση με τον ΛεΜπρόν. Ωστώσο έρχεται το Athletic για να... τρελάνει κόσμο, αναφέροντας πως υπάρχει πιθανότητα οι λιμνάνθρωποι να πάρουν και τους δύο σταρ του Μπρούκλιν στο Λος Άντζελες.

Το κείμενο αναφέρει πως οι Ίρβινγκ, Σεθ Κάρι και Ο'Νίλ θα μπορούσαν να πάνε στους Λέικερς για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ και τα πικ πρώτου γύρου του 2027 και το 2029. Αν στο Μπρούκλιν δεν θέλουν να φορτωθούν το συμβόλαιο 47 εκατ.δολαρίων του Russ, τότε θα μπορούσε να μπει και τρίτο ομάδα στην ανταλλαγή, συμπεριλαμβάνοντας Χόρτον-Τάκερ και Κέντρικ Ναν. Tώρα όσον αφορά τον Κέβιν Ντουράντ, οι Λέικερς θα πρέπει να βάλουν οπωσδήποτε στο trade block τον Άντονι Ντέιβις, αφού δεν υπάρχει άλλο αντάλλαγμα στο ρόστερ τους για να δελεαστεί το Μπρούκλιν, καθώς ο ΛεΜπρόν είναι αμετακίνητος. Bέβαια οι Λέικερς θα πρέπει να...ξηλωθούν και ποσοτικά στο ρόστερ, έχοντας ελάχιστες επιλογές για το rotation αν θέλει να κάνουν συμπαίκτες τους ΛεΜπρόν-Ίρβινγκ-Ντουράντ.

REPORT: Executives have “floated” the possibility that the Lakers can trade for both Kevin Durant and Kyrie Irving if they would like to continue playing together.



🍿🍿🍿 pic.twitter.com/ihYH1o8aYB