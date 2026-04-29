Οι Σπερς επικράτησαν με 114-95 τους Μπλέιζερς, κάνοντας το 4-1 στη μεταξύ τους σειρά, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης.

Με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα διαθέσιμο, οι Σπερς είχαν εύκολο έργο στο Game 5 κόντρα στους Μπλέιζερς, επικρατώντας με 114-95 στο γήπεδό τους και πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επέβαλε από τα πρώτα λεπτά την κυριαρχία της στην αναμέτρηση, ξεκινώντας μάλιστα εντυπωσιακά το παιχνίδι και σκοράροντας 65 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας δεχτεί 45.

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πλησιάσουν, όμως οι Σπερς έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα και πήραν τη νίκη που τους... οδηγεί στα ημιτελικά της δυτικής περιφέρειας.

Πρώτος σκόρερ για τους Σπερς ο Φοξ, με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πρωταγωνιστής ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 17 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Αβντίγια με 22 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-24, 65-45, 86-65, 114-35