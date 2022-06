Στίβεν Α. Σμιθ: «Ο υγιής Ντέιβις είναι καλύτερος από τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς» (vid)

Ο Στίβεν Α. Σμιθ του ESPN, τοποθέτησε τον Άντονι Ντέιβις ανάμεσα στην καλύτερη εφτάδα παικτών, λέγοντας πως όταν είναι υγιής ξεπερνά Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Οι Λέικερς βρίσκονται μπροστά σε ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια της πορείας τους. Αναζητούν τις λύσεις που θα κάνουν πάλι την ομάδα να λάμψει και να διορθώσει τα κακώς κείμενα της περασμένης απογοητευτικής χρονιάς. Έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα βρίσκοντας τον νέο προπονητή για τον πάγκο τους, τον επί έτη συνεργάτη του Μπουντενχόλζερ στους Μπακς, Ντάρβιν Χαμ.

Υπολογίζουν, ωστόσο και στον Άντονι Ντέιβις, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους τραυματισμούς την περασμένη σεζόν χάνοντας σημαντικό μέρος των αγώνων. Όπως και γενικότερα στην καριέρα του έχοντας αναγκαστεί να μείνει αρκετές φορές εκτός παρκέ.

Παρόλα αυτά, ο Στίβεν Α. Σμιθ του ESPN βρήκε την ευκαιρία να... εξυμνήσει τον Ντέιβις και το μπασκετικό του προφίλ. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του «First Take»,είπε πως θεωρεί ότι «ο υγιής Ντέιβις είναι καλύτερος τόσο από τον Λούκα Ντόντσιτς, όσο και από τον Νίκολα Γιόκιτς». Ενώ, έκανε την ίδια σύγκριση με τους Τζέισον Τέιτουμ και Τζίμι Μπάτλερ.

Όπως και να έχει, στις δύο τελευταίες σεζόν με τους Λέικερς, ο Ντέιβις έχει αγωνιστεί σε 76 από τα πιθανά 154 ματς και αυτή η θέση μόνο προϊόν υπόθεσης μπορεί να μείνει.

.@stephenasmith defends his argument that AD is a top-7 player in the NBA when he’s healthy.



“I’d take Anthony Davis over Luka. I’d take Anthony Davis over Jokic. Yes I would.” pic.twitter.com/jPAlTagZlf