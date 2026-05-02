Μια απίθανη ατάκα του Κόμπι Μπράιαντ από την ημέρα του σοβαρού τραυματισμού του έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Γκάρι Βίτι.

Ο Γκάρι Βίτι, ο επί σειρά ετών βασικός γυμναστής των Λέικερς, θυμήθηκε μια ατάκα του Κόμπι Μπράιαντ από τη στιγμή του τραυματισμού του, με τον «Black Mamba», παρότι είχε κόψει τον αχίλλειό του, να βρίσκει την ευκαιρία να τα... χώσει στον Πολ Πιρς!

«Ενημέρωσα τους διαιτητές για το τι επρόκειτο να κάνουμε», θυμήθηκε ο Βίτι και συμπλήρωσε: «Μόλις κάναμε το φάουλ, μπήκα στο παρκέ για να τον πάρω. Και τον ρώτησα: “Θες καρέκλα;”. Κι εκείνος είπε: “F@ck Paul Pierce (Γ@μ@ τον Πολ Πιρς)”. Και περπάτησε μόνος του μέχρι τα αποδυτήρια».

Αυτό ήταν μήνυμα του Κόμπι προς τον Πολ Πιρς, ο οποίος στους Τελικούς του 2008 αποχώρησε με καρέκλα, για να επιστρέψει λίγο μετά περπατώντας.

Ο Κόμπι Μπράιαντ φαίνεται πως δεν το είχε ξεχάσει αυτό, με τον κορυφαίο Λέικερ όλων των εποχών να το φέρνει στην επιφάνεια στην πιο... παράξενη στιγμή.