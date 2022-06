Ο Άντονι Ντέιβις είδε τη σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες να χάνεται ανάμεσα σε πολλούς τραυματισμούς και στις κακές εμφανίσεις των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν έχει σουτάρει για παραπάνω από δύο μήνες.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ετοιμάζονται για μία σεζόν εκδίκησης. Ίσως και όχι. Ο Άντονι Ντέιβις βρέθηκε σε κάποιο φιλικό σπίτι. Κάποιος του έδωσε μία μπάλα μπάσκετ, για να σουτάρει σε μία μπασκέτα που υπήρχε στο χώρο.

Ο 29χρονος σέντερ των Λέικερς και πρωταθλητής το 2020, παραδέχτηκε, με την κάμερα ενός κινητό να τον καταγράφει, πως δεν έχει σουτάρει από τις 5 Απριλίου! Εκείνη την ημέρα οι Λέικερς αντιμετώπισαν τους Φοίνιξ Σανς (ηττήθηκαν με 121-110), με τον Ντέιβις να παίζει για τελευταία φορά στην απογοητευτική σεζόν της ομάδας του Λος Άντζελες.

Αγωνίστηκε για 35:31 και είχε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ. Έμεινε εκτός στα τρία τελευταία ματς της κανονικής περιόδου και πλέον προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν.

Όπως και να έχει, στις δύο τελευταίες σεζόν με τους Λέικερς, ο Ντέιβις έχει αγωνιστεί σε 76 από τα πιθανά 154 ματς.

Anthony Davis claims he hasn't shot a basketball since April 5th.



Thats over 2 months ago 🤔



(🎥 @NukeSquad ) pic.twitter.com/gYnXPj87op