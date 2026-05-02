Ο ΛεΜπρόν γέλασε με το τρίποντο νίκης του Μπάρετ: «Κάτι έχει η στεφάνη στο Τορόντο»
Οι Ράπτορς επικράτησαν στην παράταση των Καβαλίερς με 112-110 (104-104 κ.δ), με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ευστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε και να στέλνει τη σειρά σε Game 7. Μάλιστα η μπάλα κατέληξε στο καλάθι με αναπήδηση.
Πρόκριση πήραν και οι Λέικερς επί των Ρόκετς και μετά το τέλος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στάθηκε στο νικητήριο καλάθι του Μπάρετ, κάνοντας τη σύγκριση με εκείνο του Λέοναρντ στο παρελθόν κόντρα στους Σίξερς. Φοβερή η ατάκα του
«Ευχαριστώ, Τορόντο. Ευχαριστώ, Μπάρετ. Το εκτιμώ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σουτ στο Τορόντο από του Λέοναρντ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτά τα καλάθια».
KAWHI IN 2019 ✅
RJ TONIGHT ✅
SAME ARENA.
SAME INCREDIBLE RESULT. https://t.co/qR9aDZXgMt pic.twitter.com/8MkpHqyd0C— NBA (@NBA) May 2, 2026
“Thank you, Toronto. Thank you, RJ Barrett. I appreciate it. Haven’t seen a shot in Toronto like that since Kawhi. There’s something about those rims” - LeBron James on Game 1 vs OKC being Tuesday instead of Sunday because TOR forced Game 7 vs CLE pic.twitter.com/HdBw6d5jrd— Dave McMenamin (@mcten) May 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.