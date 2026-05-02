Ο ΛεΜπρόν γέλασε με το τρίποντο νίκης του Μπάρετ: «Κάτι έχει η στεφάνη στο Τορόντο»

O ΛεΜπρόν Τζέιμς στάθηκε στο νικητήριο τρίποντο του Μπάρετ κόντρα στους Καβς και ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα.

Οι Ράπτορς επικράτησαν στην παράταση των Καβαλίερς με 112-110 (104-104 κ.δ), με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ευστοχεί σε τρίποντο στο φινάλε και να στέλνει τη σειρά σε Game 7. Μάλιστα η μπάλα κατέληξε στο καλάθι με αναπήδηση.

Πρόκριση πήραν και οι Λέικερς επί των Ρόκετς και μετά το τέλος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στάθηκε στο νικητήριο καλάθι του Μπάρετ, κάνοντας τη σύγκριση με εκείνο του Λέοναρντ στο παρελθόν κόντρα στους Σίξερς. Φοβερή η ατάκα του

«Ευχαριστώ, Τορόντο. Ευχαριστώ, Μπάρετ. Το εκτιμώ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σουτ στο Τορόντο από του Λέοναρντ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτά τα καλάθια».

