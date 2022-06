Ο Ντάρβιν Χαμ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν την απόκτηση του πρώην βοηθού των Μιλγουόκι Μπακς, Ντάρβιν Χαμ, στη θέση του νέου προπονητή.

Ο 48χρονος Χαμ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα γίνει ο 28ος προπονητής των Λέικερς. Πάντως, σύμφωνα με το ESPN η συμφωνία είναι για τέσσερα χρόνια.

Ο general manager των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα σε δήλωσή του για την πρόσληψη του Χαμ, έκανε λόγο για τη νοοτροπία που έχει, η οποία «δεν σηκώνει ανοησίες».

Ο Χαμ αναμένεται να σηκώσει μανίκια άμεσα, με πρώτο μέλημα να βάλει τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στο «πλαίσιο» της ομάδας και να τον ταιριάξει μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Άντονι Ντέιβις.

Μάλιστα, αυτή ήταν η κύρια ερώτηση προς κάθε προπονητή που πέρασε συνέντευξη από τους Λέικερς, προτού αυτοί αποφασίσουν ότι ο Χαμ - στην πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής - είναι ο κατάλληλος.

"Our players and fans will immediately identify with Darvin’s no-nonsense and hard-working approach, which we feel will bring toughness and a competitive edge to all we do." - Rob Pelinkahttps://t.co/aUZEkCf6Vk