Τέιτουμ για Κόμπι: «Ήθελα να έχω κάτι από εκείνον στο μεγαλύτερο ματς της καριέρας μου» (vid)

O Tζέισον Τέιτουμ μίλησε για το περικάρπιο του Κόμπι Μπράιαντ, το οποίο φoρούσε στο Game 7 κόντρα στους Χιτ.

Ο JT επέλεξε να φορέσει στο Game 7 των Σέλτικς μέσα στο Μαϊάμι, ένα περικάρπιο Κόμπι Μπράιαντ με το νούμερο 24, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του τεράστιου Black Mamba. Σίγουρα ο θρύλος των Λέικερς θα τον παρακολουθεί από ψηλά και θα είναι περήφανος για την εξελιξη του παιδιού αυτού σε superstar, ενώ του έφερε γούρι. Οι Σέλτικς επικράτησαν μετά από θρίλερ και πλέον θα κοντραριστούν με τους Ουόριορς στους τελικούς του ΝΒΑ.

O Tέιτουμ μίλησε για τον σπουδαίο Κόμπι και έδειξε για άλλη μια φορά ότι τον λατρεύει. «Όλοι ξέρουν πόσο τον θαυμάζω. Είναι το είδωλό μου, ο αγαπημένος μου παίκτης, η έμπνευσή μου. Τα παπούτσια που φορούσα τις τελευταίες μέρες ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του. Είχα το Game 7 και ήθελα να έχω κάτι από εκείνον στο μεγαλύτερο ματς της καριέρας μου. Ήθελα να μοιραστώ τη στιγμή με εκείνον, να τιμήσω τη μνήμη του», ήταν τα λόγια του για τον θρύλο του μπάσκετ, του ΝΒΑ και των Λέικερς.

"Just to have something to show him in the biggest game of my career so far." 💜💛



Jayson Tatum discusses drawing inspiration from Kobe Bryant after winning the first-ever Larry Bird Trophy awarded to the Eastern Conference Finals MVP. pic.twitter.com/EIkMT6zqlD