Οι Σέλτικς ετοιμάζονται για τους τελικούς και το Gazzetta γράφει για τον φοβερό Τέιτουμ που μισούσε μικρός τους Κέλτες, όμως πλέον θέλει να γράψει ιστορία μαζί τους.

Οι Σέλτικς μετά από μια επική σειρά με 5 break, κατάφεραν να... επιβιώσουν στη ματσάρα με τους Χιτ, πήραν το Game 7 μέσα στο Μαϊάμι και έτσι τσέκαραν το εισιτήριο τους για τους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2010. Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν εντυπωσιακός στη σειρά κόντρα στο Μαϊάμι, υπέγραψε την πρόκριση των Κελτών και πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP των τελικών Ανατολής, σε ένα ματς που επέλεξε να φορέσει περικάρπιο Κόμπι Μπράιαντ με το νούμερο 24, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του τεράστιου Black Mamba. Σίγουρα ο θρύλος των Λέικερς θα τον παρακολουθεί από ψηλά και θα είναι περήφανος για την εξελιξη του παιδιού αυτού σε superstar.

Το Gazzetta γράφει για το χρυσό παιδί της Βοστώνης που στο παρελθόν μισούσε τους Σέλτικς και ήθελε να παίξει στους Λέικερς, όμως πλέον ονειρεύεται τον θρόνο του ΝΒΑ με τους θρυλικούς Κέλτες, θέλοντας να βάλει το όνομα του δίπλα σε σπουδαίες φιγούρες όπως ο Μπερντ, ο Ράσελ, ο ΜακΧέιλ, ο Πιρς, ο Άλεν, ο Γκαρνέτ.

Jayson Tatum, Marcus Smart, and Jaylen Brown become only the second trio to have at least 20 PTS, 5 REB, and 5 AST in a Game 7! #NBA75 pic.twitter.com/3pmQ34gxrp