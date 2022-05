Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ ανάμεσα σε Ουόριορς και Σέλτικς. Ξημερώματα Παρασκευής 3 Ιούνη (04:00) το πρώτο ματς.

Οι Σέλτικς έφυγαν με ένα μεγάλο διπλό από το Μαϊάμι στο Game 7 με πρώτο σκόρερ τον Τέιτουμ και έτσι προκρίθηκαν στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2010. Πλέον έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των τελικών της λίγκας, με τους Ουόριορς να υποδέχονται τους Σέλτικς στο Chase Center στο Game 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής 3 Ιουνίου (4:00).

Οι πολεμιστές έχουν το πλεονέκτημα έδρας και θα ψάξουν την επιστροφή στην κορυφή μετά το 2018. Από την πλευρά τους οι Κέλτες είχαν πάρει το τελευταίο τους πρωτάθλημα το 2008 και τώρα θα παλέψουν για το 18ο για να μπουν στην κορυφή της λίστας, αφήνοντας δεύτερους τους Λέικερς με 17.

Το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ

Game 1: Oυόριορς - Σέλτικς Παρασκευή 3/6, 04:00

Game 2: Ουόριορς - Σέλτικς Δευτέρα 6/6, 03:00

Game 3: Σέλτικς - Ουόριορς Πέμπτη 9/06, 04:00

Game 4: Σέλτικς - Ουόριορς Σάββατο 11/06 04:00

Game 5: Ουόριορς - Σέλτικς Τρίτη 14/06 04:00*

Game 6: Σέλτικς - Ουόριορς Παρασκευή 17/06 04:00*

Game 7: Ουόριορς - Σέλτικς Δευτέρα 20/06 03:00*



*Αν χρειαστεί

