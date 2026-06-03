Ο Τζέιλεν Μπράουν αρέσει στους ανθρώπους των Πέλικανς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Η σεζόν δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τους Σέλτικς, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τους Σίξερς στα playoffs. Ωστόσο ο Τζέιλεν Μπράουν συνεχίζει να απασχολεί ομάδες του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον insider της λίγκας, Τζέικ Φίσερ, οι Πέλικανς έχουν στο στόχαστρο ένας εκ των ηγετών της Βοστώνης για την επόμενη μέρα τους. Μάλιστα ο Μπράνσον Ρόμπινσον, στάθηκε στα ανταλλάγματα που θα έριχναν στο τραπέζι για να δελεάσουν τους Σέλτικς.

Και αυτά είναι ο Ντεζούντε Μάρεϊ, αλλά και ο Τρέι Μέρφι από πλευράς των παικτών του ρόστερ.

Φέτος ήταν πρωταγωνιστής στους Σέλτικς με 28.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ κατά μέσο όρο.