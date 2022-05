Oι Σέλτικς επέστρεψαν στους τελικούς του ΝΒΑ και ο Τζέισον Τέιτουμ πήρε το βραβείο του MVP των τελικών Ανατολής μετά τις φοβερές του εμφανίσεις.

Οι Σέλτικς κατάφεραν να... επιβιώσουν στη ματσάρα με τους Χιτ, πήραν το Game 7 μέσα στο Μαϊάμι και έτσι επέστρεψαν στους τελικούς του ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά το 2010. Ο Τζέισον Τέιτουμ έκανε φοβερή σειρά και κόντρα στο Μαϊάμι, οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση και πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP των τελικών Ανατολής, ενώ για τη Δύση το βραβείο έχει πάει στον Στεφ Κάρι.

Ο σταρ της Βοστώνης μέτρησε 25 πόντους, 8.3 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ, 1,1 κλεψίματα, 46.2% στα σουτ και 35.3% στα τρίποντα στις αναμετρήσεις κόντρα στην παρέα του Τζίμι Μπάτλερ. Το ωραίο με όλη αυτή την ιστορία είναι πως το βραβείο που πήρε έχει το όνομα του θρύλου των Κελτών, Λάρι Μπερντ, ενώ της Δύσης εκείνο του μεγάλου αντιπάλου του στα 80s, Μάτζικ Τζόνσον. To συγκεκριμένο βραβείο δίνεται για πρώτη σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο JT στα 24 του θέλει να γράψει ιστορία και να βάλει στην τροπαιοθήκη του και το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή του ΝΒΑ σε λίγες μέρες. Είναι εντυπωσιακός σε όλα τα playoffs και δείχνει να το θέλει σαν τρελός φέτος.

Cedric Maxwell presents Jayson Tatum with the FIRST EVER Larry Bird Trophy awarded to the Eastern Conference Finals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/OAbUQtJxOb