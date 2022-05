Ο Τζίμι Μπάτλερ συνεχίζει τα... όργια του στα playoffs και το Gazzetta γράφει για τον «σκύλο» που θέλει να τελειώσει τη δουλειά που άφησε στη μέση το 2020.

Οι Χιτ πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών Ανατολής κόντρα στους Σέλτικς και έδειξαν πως θα είναι πολύ σκληρά καρύδια, θέλοντας να φτάσουν για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια στους τελικούς.

Την επικράτηση τους στο Game 1 την οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στα... όργια του Τζίμι Μπάτλερ. Ο Jimmy Buckets είχε 41 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε ένα απίθανο ρεσιτάλ στο Μαϊάμι, κουβαλώντας την ομάδα του σε όλο το ματς, σε ένα βράδυ που οι περισσότεροι συμπαίκτες του ήταν σε ρηχά νερά. Το Gazzetta γράφει για τον ακούραστο... εργάτη, τον «σκύλο» του Μαϊάμι που πρέπει επιτέλους να πάρει την αποθέωση που του αξίζει με ένα πρωτάθλημα στο τέλος των playoffs.

Jimmy Butler joins LeBron James as the only players with 40+ points, 5+ rebounds, 5+ assists, 4+ steals and 3+ blocks in a playoff game. #NBA75



Jimmy Butler: 41 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 STL, 3 BLK pic.twitter.com/LLX79fckWc