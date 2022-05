O Τζίμι Μπάτλερ έκανε πράματα και θάματα με 41 πόντους και 9 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Χιτ στο 118-107 και το το 1-0 στη σειρά των τελικών Ανατολής.

Είναι... αγριεμένος ο Τζίμι Μπάτλερ και το έδειξε στο Game 1 των τελικών Ανατολής των Χιτ με τους Σέλτικς. Ο Jimmy Buckets ήταν απολαυστικός στο παρκέ, κουβαλώντας την ομάδα του εκ του ασφαλούς στη νίκη (118-107). Τελείωσε το ματς με 41 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα και 3 μπλοκ, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ενόψει της συνέχειας των playoffs. Αυτά τα... όργια του επέτρεψαν να γράψει ιστορία, αφού έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των playoffs του NBΑ με τέτοια νούμερα μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Βοηθήσαν τόσο ο Χίρο με 18 πόντους, όσο και ο Βίνσεντ με 15 πόντους.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Τέιτουμ είχε 29 με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ωστόσο ήταν άστοχος στα τρίποντα με 2/9 και αυτό στοίχισε. O Mπράουν είχε 24 πόντους με 10 ριμπάουντ, κάνοντας double double, ενώ ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς που επέστρεψε στη δράση, μέτρησε 18 με 9 ριμπάουντ.

Another night with 40+ points. Jimmy is a man on a mission. pic.twitter.com/XlhOijtwOG