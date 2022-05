O Tζίμι Μπάτλερ τράβηξε 41 κόντρα στους Σέλτικς, μπαίνοντας σε ένα κλειστό club μαζί με τον ΛεΜπρόν.

Οι Χιτ πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών Ανατολής κόντρα στους Σέλτικς και αυτό το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στα... όργια του Τζίμι Μπάτλερ. Ο Jimmy Buckets είχε 41 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε ένα απίθανο ρεσιτάλ στο Μαϊάμι.

Αυτά τα... όργια του επέτρεψαν να γράψει ιστορία, αφού έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των playoffs του NBΑ με τέτοια νούμερα μετά τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Βασιλιάς το είχε πράξει στις 16 Ιούνη του 2016 στα NBA Finals κόντρα στους Ουόριορς σε μια σεζόν που στο τέλος πανηγύρισε τίτλο με ανατροπή από το 3-1 σε 3-4. Ο ΛεΜπρόν είχε μετρήσει τότε 41 πόντους, με 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 μπλοκ, οδηγώντας τους Καβς.

Ο Μπάτλερ δείχνει σε τρομερή κατάσταση κατά τη διάρκεια των playoffs και θυμίζει τα όσα είχε κάνει στη φούσκα του Ορλάντο το 2020, τότε που ήταν μπροστάρης στην πορεία του Μαϊάμι μέχρι τους τελικούς, εκεί όπου ηττήθηκε από τους Λέικερς.

