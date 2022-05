Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τον πρώτο σκόρερ των playoffs λίγο πριν από την αυλαία των ημιτελικών, ενώ με την βοήθεια της Instat το Gazzetta αναλύει το παιχνίδι του στο Game 5 κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς.

Είναι να μην... βρει κίνητρο. Έτσι και γυρίσει το «τσιπάκι» του, τότε ουαί κι αλλοίμονο σε όποιον βρεθεί στον δρόμο του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να είδε τους Σέλτικς να φεύγουν με το «break» της έδρας στο Game 4 του «fiserv forum», αλλά λίγο οι δηλώσεις του Χόρφορντ, λίγο η ανάρτηση της αδερφής του και φυσικά η ήττα της ομάδας του με αποτέλεσμα να ισοφαρίσουν οι Σέλτικς, στάθηκαν αρκετά για να τον «αγριέψουν» ακόμα περισσότερο ενόψει του αγώνα στη Βοστόνη.

Ναι μεν ο Τζρου Χόλιντεϊ «πιστώνεται» τις μεγάλες άμυνες στο τέλος, ναι μεν ο Μπόμπι Πόρτις σημείωσε το πιο κρίσιμο καλάθι ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ για το προσπέρασμα των Μπακς ωστόσο εάν δεν υπήρχε ο Γιάννης να κρατάει την ομάδα του σε όλο το παιχνίδι με αποκορύφωμα το τρίποντο με το οποίο «έκοψε» τον αέρα των Σέλτικς, το παιχνίδι θα είχε εξελιχθεί τελείως διαφορετικά και αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής θα τον είχαν οι «Κέλτες» και όχι το Μιλγουόκι.

Οδηγεί την κούρσα των σκόρερ

Είναι χαρακτηριστικό ότι για δεύτερη φορά σε διάστημα τεσσάρων ημερών σημείωσε τουλάχιστον 40 πόντους στα playoffs και δη στη σειρά με τους Σέλτικς φτάνοντας αισίως στους 31.1 πόντους ύστερα από 10 ματς στην potseason. Με αυτήν την επίδοση αποτελεί τον πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή στα playoffs αφήνοντας στην 2η θέση τον MVP της regular season Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του ύστερα από έναν γύρο στα playoffs με 31 πόντους σε κάθε ματς. Από τους εν ενεργεία παίκτες στην postseason ακολουθεί ο Λούκα Ντόντσιτς με 30.9 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ πιο πίσω υπάρχουν οι Τζίμι Μπάτλερ (28.3π.), Τζα Μοράντ (27.1π.), Τζέισον Τέιτουμ (26.9π.), Στεφ Κάρι (26.7π.) και Ντέβιν Μπούκερ (25.4π.)

ΟΙ ΤΟΡ-10 ΣΚΟΡΕΡ ΤΩΝ PLAYOFFS ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΟΝΤΟΙ 1. Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς 31.1 2. Λούκα Ντόντσιτς Ντάλας Μάβερικς 30.9 3. Τζίμι Μπάτλερ Μαϊάμι Χιτ 28.3 4. Τζα Μοράντ Μέμφις Γκρίζλις 27.1 5. Τζέισον Τέιτουμ Μπόστον Σέλτικς 26.9 6. Στεφ Κάρι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 26.7 7. Ντέβιν Μπούκερ Φοίνιξ Σανς 25.4 8. Τζοέλ Εμπίντ Φιλαντέλφεια 76ers 24 9. Τζέιλεν Μπράνσον Ντάλας Μάβερικς 23.3 10. Τζέιλεν Μπράουν Μπόστον Σέλτικς 22.6

Η επίδραση του Γιάννη στο Game 5

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ένα ακόμη ματς των playoffs κυριαρχικός. Αυτή τη φορά σταμάτησε στους 40 πόντους έχοντας 14/22 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/10 βολές, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα αλλά και 7 λάθη σε κάτι περισσότερο από 40 λεπτά συμμετοχής. Αν μη τι άλλο αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο των Μπακς, με αποκορύφωμα το «clutch» τρίποντο στο 1:40 πριν από το τέλος με το οποίο «έκλεισε» την διαφορά στους τρεις πόντους (σ.σ. έγραψε το 105-102) και έδωσε το έναυσμα για την ολική ανατροπή στο σκορ.

Αυτό ήταν και το μοναδικό τρίποντο που επιχείρησε στην 4η περίοδο, το οποίο έμελλε να αποδειχθεί... λυτρωτικό για την ομάδα του. Βέβαια το καλύτερο διάστημα του αγώνα για εκείνον ήταν η 2η περίοδος, όταν και είχε 9/9 δίποντα (!!!), εκ των οποίων 6/6 προσπάθειες μέσα από το «ζωγραφιστό» και 3/3 προσπάθειες με mid range σουτ. Από τα εντός παιδιάς σουτ που επιχείρησε και με εξαίρεση τα τρίποντα, είχε 7/16 με σουτ μέσης απόστασης (6/12 από τα 4-4.5 μέτρα και 1/4 από τα 6 μέτρα) και 7/9 μέσα από τη ρακέτα των Σέλτικς.

Πώς έγινε ωστόσο ο καταμερισμός των προσπαθειών του και με ποιον τρόπο ήταν πιο αποτελεσματικός; Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Γιάννης πήρε 11 κατοχές σε κατάσταση «ενός εναντίον ενός» σκοράροντας 10 πόντους, κάνοντας ένα λάθος και ένα επιθετικό φάουλ. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά το παιχνίδι του Αντετοκούνμπο στο Game 5, καθώς ήταν το 32.4% των προσπαθειών του. Επιπλέον είχε άλλες 4 κατοχές με catch and drive σκοράροντας 4 πόντους, ενώ μέτρησε επίσης 3 κατοχές ως pick n roll handler, τρεις κατοχές με post up παιχνίδι, τρεις κατοχές σε κατάσταση catch and shoot και άλλες τρεις στο transition.

Αντίθετα δεν του... βγήκαν οι λίγες προσπάθειες που πήρε (σ.σ. τρεις στο σύνολο) με off ball κόψιμο και pick and pop καθώς ήταν και οι μοναδικές φορές που δεν κατάφερε να σκοράρει εντός παιδιάς.