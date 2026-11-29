NBA: Το εντυπωσιακό Top 10 της βραδιάς (vid)
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Άλλη μια βραδιά με άφθονο θέαμα ολοκληρώθηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Δείτε το Top 10 του «μαγικού κόσμου του NBA».
Άλλη μια βραδιά μπασκετικών... παραστάσεων στον «μαγικό κόσμο του NBA» έφτασε στο τέλος της και γι' ακόμη μια φορά το Top 10 επιφυλάσσει έντονες συγκινήσεις. Επιβλητικά καρφώματα, ηχηρά μπλοκ, σπασίματα... αστραγάλων και ομαδικές ενέργειες υψηλού επιπέδου μαγνητίζουν τα βλέμματα. Στην κορυφή δεσπόζει το «poster dunk» του Σενγκούν στον αγώνα των Ρόκετς με τους Σίξερς.
Δείτε το Top 10:
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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