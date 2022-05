Ο Τζρου Χόλιντεϊ ήταν clutch στην άμυνα στα τελευταία δευτερόλεπτα, βοηθώντας τους Μπακς να νικήσουν τους Σέλτικς.

Οι Μπακς έδειξαν μέταλλο και επικράτησαν με 110-107 στο Game 5 επί των Σέλτικς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετρά 40 πόντου και 11 ριμπάουντ σε ένα ματς που έπαιξε στο τέλος με αίμα στο πρόσωπο.

Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό, με τον Χόλιντεϊ να ισοφαρίζει σε 105-105, ενώ στη συνέχεια έδειξε πόσο σπουδαίος αμυντικός είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Σμαρτ δέχθηκε τάπα από τον Χόλιντεϊ στα 6 δευτερόλεπτα, για να αρπάξει άλλη μια μπάλα ο κύριος Χόλιντεϊ από τον γκαρντ των Σέλτικς στο τέλος και να υπογράψει το break του Μιλγουόκι.

Jrue Holiday is the first player over the last 25 postseasons to record a block and a steal inside the final 10 seconds of the 4th quarter of a playoff game. pic.twitter.com/D9Mpu5jr9C