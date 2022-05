Αδερφή του Αλ Χόρφορντ: «Μόλις είδα το βλέμμα του κατάλαβα ότι οι Μπακς την είχαν γ...ει» (vid)

Η αδερφή του Αλ Χόρφορντ γνωρίζει καλά τον αδερφό του και... ήξερε σε ποιο σημείο ήταν έτοιμος για το μεγάλο του ξέσπασμα.

Ο Δομηνικανός σέντερ ήταν εκείνος που άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα στην 3η περίοδο, όταν δηλαδή οι Μπακς είχαν το προβάδισμα στο σκορ με 11 πόντους διαφορά.

Με συνεχόμενους πόντους όχι μόνο έβαλε ξανά τους Σέλτικς στο παιχνίδι, αλλά τους βοήθησε να ανακτήσουν ολοκληρωτικά το μομέντουμ του αγώνα.

Αποκορύφωμα της απόδοσής του ήταν το κάρφωμα... απάντηση στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος νωρίτερα είχε καρφώσει από τη πλευρά του και τον είχε αγριοκοιτάξει.

«Αυτό ήταν το σημείο όπου οι Μπακς την είχαν γα....ει. Γνωρίζω αυτό το βλέμμα. Είχε νευριάσει» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter η Άννα Χόρφορντ για τον αδερφό της.

Η επίμαχη φάση...

...και το ποστάρισμα της Άννα Χόρφορντ

This is where the Bucks f*cked up 😂 I know that look… He was pissed.

pic.twitter.com/rYFn45zb61