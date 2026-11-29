Οι Μιλγουόκι Μπακς υπέταξαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 119-111 και οι Ορλάντο Μάτζικ έκαναν «υγιεινό περίπατο» (116-91) στην Ουάσινγκτον.

Τελικά υπάρχει... ζωή στον πλανήτη Μιλγουόκι! Η πρώην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησε τους Θάντερ (10-10) με 119-111 και σημείωσε μόλις την τρίτη νίκη της (3-18) στο φετινό πρωτάθλημα του NBA. Για τα «Ελάφια» κυριαρχικός ήταν ο Γουέαρ, που έκανε double - double με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και μια ασίστ σε 30:50. Από κοντά και ο Ρόλινς με 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 38:20.

Για την Οκλαχόμα... κουπί τράβηξαν οι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ, που κατέγραψε 31 πόντους, 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 35:09 λεπτά συμμετοχής και Μίτσελ, που μέτρησε 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 33:18.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-26, 58-64, 92-82, 119-111

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Στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, το Ορλάντο (8-10) πέρασε σαν... σίφουνας από την έδρα των Ουίζαρντς (7-13) με το επιβλητικό 116-91 και πήραν μια... άτυπη ρεβάνς, καθώς οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες δύο φορές τη φετινή σεζόν, με την παρέα του Τρέι Γιανγκ να παίρνει και τα δύο ματς.

Εχθές το σκηνικό ήταν εντελώς διαφορετικό. Οι φιλοξενούμενοι ήταν κυριαρχικοί και οι γηπεδούχοι, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Άντονι Ντέιβις, ήταν σαν να μην βγήκαν ποτέ στο παρκέ. Η διαφορά πλησίασε σε αρκετές στιγμές και τους 40 πόντους, με το τελικό σκορ να είναι μάλλον... κολακευτικό.

Για τους θριαμβευτές ξεχώρισε ο Βάγκνερ με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 30:16, συνεπικουρούμενος από τον Ντα Σίλβα, που κατέγραψε 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 26:58.

Από το... ναυάγιο των πρωτευουσιάνων διασώθηκαν μόνο οι Τρέι Γιανγκ, που μέτρησε 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 31:24, ενώ ο ελπιδοφόρος rookie Έι Τζέι Ντιμπάντσα τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 35:45.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-30, 38-68, 68-95, 91-116