Χόρφορντ για Αντετοκούνμπο: «Όταν με κοίταξε έτσι, αμέσως κάτι γύρισε μέσα μου» (vids)

Ο Αλ Χόρφορντ σχολίασε το «beef» που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια του Game 4 για τα ημιτελικά της Ανατολής.

Οι Μπόστον Σέλτικς κατάφεραν να περάσουν από το Μιλγουόκι κερδίζοντας τους Μπακς στο Game 4 της σειράς για το 2-2, με τον Αλ Χόρφορντ να ήταν ο παίκτης-ηγέτης της ομάδας του.

Συγκεκριμένα πέτυχε 30 πόντους, εκ των οποίων τους περισσότερους τη στιγμή που οι «Κέλτες» έκαναν την αντεπίθεσή τους, παίρνοντας τα ηνία του αγώνα στα χέρια τους.

Μάλιστα είχε και «κόντρα» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ τον είχε... αγριοκοιτάξει ύστερα από ένα κάρφωμα ενώ στη συνέχεια ο Δομηνικανός πήρε το αίμα του πίσω.

Θυμηθείτε τι έγινε...

Βέβαια μετά το τέλος ο Greek Freak αποθέωσε τον Χόρφορντ, με τον ίδιο να λέει από τη πλευρά του: «Δεν μου κάθισε καλά ο τρόπος που κοίταξε. Από εκείνο το σημείο και μετά κάτι άλλαξε μέσα μου...» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του 35χρονου σέντερ των Μπόστον Σέλτικς.

Al Horford on Giannis' stare down: "The way he was looking at me and was going about it didn't sit well with me. At that point something switched with me." pic.twitter.com/5pnEOoI5xx

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 10, 2022