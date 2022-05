O Στεφ Κάρι κανει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα στα playoffs, καταθέτοντας τα διαπιστευτήρια του και σε αυτόν τομέα που δεν είναι το φόρτε του.

Ποιος είπε πως ο Στεφ Κάρι είναι μόνο για την επίθεση; Μπορεί ο σταρ των Ουόριορς να είναι ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας και να φημίζεται για τα όσα κάνει στην επίθεση, όμως στα φετινά playoffs είναι εντυπωσιακός και στον αμυντικό τομέα.

Οι αντίπαλοι παίκτες με 20/55 (36%) όταν τους μαρκάρει ο Κάρι κατά τη διάρκεια της postseason. Με αυτόν τον τρόπο ο γκαρντ των πολεμιστών αποτελεί τον κορυφαίο αμυντικό γκαρντ στα playoffs. Μόνο ο Τζρου Χόλιντεϊ κάνει καλύτερη δουλειά από τον Στεφ στην άμυνα.

Και να θυμίσουμε πως ο Τζρου ανήκει στην αφρόκρεμα των αμυντικών του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και σίγουρα μέσα στους 2-3 κορυφαίους γκαρντ στην άμυνα στο ΝΒΑ. Ο Κάρι κάνει τα πάντα και συμφέρει στα φετινά playoffs για το Γκόλντεν Στέιτ, βοηθώντας το και στο break μέσα στο Μέμφις στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών Δύσης. Ένας Κάρι να τον... πιεις στο ποτήρι, ακόμα και σε έναν τομέα που δεν ήταν το φόρτε του. Στο Game 1 μάλιστα έκανε μεγάλο μπλοκ πάνω στον Μοράντ στα 21 δευτερόλεπτα και τους Ουόριορς να είναι μπροστά στο σκορ με 117-116.

Players are shooting 20-55 (36%) when guarded by Steph Curry this playoffs.



Only one guard has defended more shots at a lower DFG% — Jrue Holiday. pic.twitter.com/1fjFCy3Cln