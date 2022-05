Οι Ουόριορς έχουν εξαιρετική παράδοση στην ιστορία των playoffs όταν παίρνουν τη νίκη στο πρώτο ματς της σειράς.

Το Γκόλντεν Στέιτ με φοβερό Τζόρνταν Πουλ και τον Κλέι Τόμπσον να βάζει το τρίποντο της νίκης, έκανε break στο Game 1 μέσα στο Μέμφις και έφερε τη σειρά εκεί όπου ήθελε.

Οι κορυφαίοι παίκτες των Ουόριορς (Κάρι, Γκριν, Τόμπσον) είναι πολύ πιο έμπειροι σε τέτοιες καταστάσεις, σε μεγάλα ματς των playoffs και με τη νίκη στο πρώτο ματς, έκαναν ένα καθοριστικό βήμα για πρόκριση όπως δείχνει και το παρελθόν τους στην postseason.

O... πολεμιστές προέρχονται από 12 σερί προκρίσεις σε σειρές των playoffs, στις οποίες καταφέρνουν να επικρατήσουν στο Game 1. Σίγουρα η παρέα του Τζα Μοράντ θα έχει πολύ δύσκολο έργο στη συνέχεια κόντρα σε μια ομάδα που από το 2015 μέχρι και το 2019, έπαιξε πέντε φορές σε τελικούς και πανηγύρισε τρεις τίτλους. Και θα είναι μεγάλη πρόκληση για τη νεανική ομάδα των... αρκούδων να πάρουν έστω ένα διπλό μέσα σε μια εκ των κορυφαίων εδρών του ΝΒΑ.

Στην πρώτη σειρά είδαμε ένα uptempo ματς, η χαρά του run n gun με υψηλό σκορ όπως αναμενόταν φυσικά και μένει να διαπιστώσουμε αν οι δύο ομάδες που φημίζονται για το συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, θα συνεχίσουν στο ίδιο μοτιβο και στα επόμενα παιχνίδια,

If you let Warriors win Game 1, you probably already lost the series. 😬 pic.twitter.com/2oNPMT90rm