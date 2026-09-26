Κάρι: Πήρε χαμηλότερο συμβόλαιο από αυτό που μπορούσε για να... ανοίξει χώρο στους Γουόριορς
Η σημεία δεν γινόταν να φύγει από το Γκόλντεν Στέιτ και δεν έφυγε. Ο μέγας Στεφ Κάρι συμφώνησε για διετής επέκταση με τους Γουόριορς αξίας 116 εκατ. δολαρίων με player option για τη σεζόν 2028-29.
Έδειξε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στους πολεμιστές, αφού σύμφωνα με τον δημιοσιογράφο Μπόμπι Μαρκς δέχτηκε $20 εκατομμύρια λιγότερα από τον max συμβόλαιο που θα μπορούσε να πάρει.
Αυτό έγινε για να δώσει στους Γουόριορς σημαντικό χώρο στο salary cap το επόμενο καλοκαίρι με σκοπό να ενισχυθεί η ομάδα και να γίνει πιο ανταγωνιστική, αφού τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι πως δεν κινείται πολύ στην αγορά.
Το Γκόλντεν Στέιτ παρουσίασε στον Κάρι μια σειρά επιλογών -- max συμβόλαιο, μειωμένους μισθούς για πλεονέκτημα στην οικοδόμηση ομάδας, ή αναμονή μέχρι τη σεζόν ή την επόμενη offseason. Αλλά και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια κρίσιμη επέκταση για το μέλλον της ομάδας.
On the eve of his 18th season, Curry commits on a new extension honoring his desire to finish his NBA career with the Warriors. He also took $20 million less than his maximum salary, per @BobbyMarks42, accepting a deal that now gives the Warriors significant cap space next… https://t.co/WE02YdIiyz— Shams Charania (@ShamsCharania) September 26, 2026
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