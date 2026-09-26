Ο Στεφ Κάρι έκανε παραχώρηση στο συμβόλαιο του με σκοπό οι Γουόριορς να μπορέσουν να διαθέσουν τα χρήματα σε άλλους παίκτες για να φτιάξουν μια ανταγωνιστική ομάδα.

Η σημεία δεν γινόταν να φύγει από το Γκόλντεν Στέιτ και δεν έφυγε. Ο μέγας Στεφ Κάρι συμφώνησε για διετής επέκταση με τους Γουόριορς αξίας 116 εκατ. δολαρίων με player option για τη σεζόν 2028-29.

Έδειξε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στους πολεμιστές, αφού σύμφωνα με τον δημιοσιογράφο Μπόμπι Μαρκς δέχτηκε $20 εκατομμύρια λιγότερα από τον max συμβόλαιο που θα μπορούσε να πάρει.

Αυτό έγινε για να δώσει στους Γουόριορς σημαντικό χώρο στο salary cap το επόμενο καλοκαίρι με σκοπό να ενισχυθεί η ομάδα και να γίνει πιο ανταγωνιστική, αφού τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι πως δεν κινείται πολύ στην αγορά.

Το Γκόλντεν Στέιτ παρουσίασε στον Κάρι μια σειρά επιλογών -- max συμβόλαιο, μειωμένους μισθούς για πλεονέκτημα στην οικοδόμηση ομάδας, ή αναμονή μέχρι τη σεζόν ή την επόμενη offseason. Αλλά και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια κρίσιμη επέκταση για το μέλλον της ομάδας.