Ο Στεφ Κάρι θα συνεχίζει να βρίσκεται στους Γουόριορς υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028 με option για την επόμενη σεζόν.

Είναι ο θρύλος της ομάδας, το πρόσωπο του franchise και δεν γινόταν να φύγει. Ο Στεφ Κάρι παρέμεινε πιστός στους Γουόριορς.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε επέκταση συμβολαίου διάρκειας δύο ετών και αξίας 116 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει player option για τη σεζόν 2028-29, σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια.

Ο οργανισμός ποντάρει πολλά στο ότι ο 36χρονος Τζίμι Μπάτλερ θα επανέλθει δυναμικά μετά τη ρήξη χιαστού. Παράλληλα, χρειάζεται ο Χάρι να παραμείνει υγιής και σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αφού είναι ο απόλυτος ηγέτης των πολεμιστών. Το Α και το Ω της ομάδας.

Και ακόμη και αν οι Μπάτλερ και Κάρι αποδώσουν τα αναμενόμενα, ίσως αυτό να μην αρκεί για τους πολεμιστές.

Υπάρχει λόγος που ο Ντανλίβι κινήθηκε για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο πριν από την προθεσμία ανταλλαγών του 2026. Oι Γουόριορς ήταν διατεθειμένοι να παραχωρήσουν στους Μπακς τέσσερις επιλογές πρώτου γύρου από το draft.

Αλλά δεν ήρθε ο Γιάννης. Ακόμα και έτσι η ανανέωση του Κάρι ήταν ύψιστης σημασίας και η υπόθεση τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Κάρι είναι ο ηγέτης στην κορυφαία εποχή στην ιστορία της ομάδας, αφού από το 2015 μέχρι και το 2022 κατέκτησε 4 πρωταθλήματα. Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας, ο τελευταίος των ρομαντικών. Πιστός στην ομάδα του από την πρώτη στιγμή.