Οι Νάγκετς δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον Φακούντο Καμπάτσο στην πρεμιέρα των playoffs απέναντι στους Ουόριορς, αφού εκείνος τιμωρήθηκε από το ΝΒΑ για το σπρώξιμο στον Έλινγκτον.

Διπλή «ήττα» για το Ντένβερ αποδείχθηκε το ματς με τους Λέικερς. Οι Νάγκετς μπορεί να είχαν σφραγίσει το εισιτήριό τους για τα playoffs, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Ουόριορς, ωστόσο... έχασαν τον Φακούντο Καμπάτσο για το πρώτο παιχνίδι.

Αυτό λόγω του «επεισοδίου» που έγινε με τον παίκτη των «λιμνάνθρωπων», Ουέιν Έλινγκτον. Ο Καμπάτσο σε έσπρωξε πισώπλατα τον αντίπαλό του και οι διαιτητές τον απέβαλαν από το παιχνίδι. Η Λίγκα δεν άφησε ατιμώρητο το γεγονός και επέβαλε ποινή ενός αγώνα στον Αργεντινό για παραδειγματισμό.

Κάτι που σημαίνει πως ο Καμπάτσο δεν θα είναι στη διάθεση της ομάδας του για την πρεμιέρα στο Chase Center, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και την... βεντέτα που άνοιξε με τον Έλινγκτον.

Θυμηθείτε το περιστατικό ανάμεσα σε Καμπάτσο και Έλινγκτον:

