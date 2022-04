O Φακούντο Καμπάτσο αποβλήθηκε από το τελευταίο παιχνίδι τον Νάγκετς, όταν έσπρωξε πισώπλατα τον Ουέιν Έλινγκτον, με τον παίκτη των Λέικερς να ζητά... εκδίκηση.

Οι Λέικερς έκλεισαν νικηφόρα μία άσχημη σεζόν επικρατώντας των Νάγκετς στην παράταση με 146-141 σε μία αναμέτρηση που ακολούθησαν τα δημοσιεύματα περί απώλησης του Φρανκ Βόγκελ.

Παρόλα αυτά, τα επεισόδια δεν είχαν τέλος, αφού στο... τρίτο ημίχρονο του αγώνα εμφανίζεται ο Ουέιν Έλινγκτον να ζητά εξηγήσεις από τον Φακούντο Καμπάτσο σκορπώντας και απειλές!

Το χρονικό της ρήξης ξεκινά κατά τη διάρκεια του ματς, όταν ο Αργεντινός του Ντένβερ έσπρωξε τον αντίπαλό του πίσω από την πλάτη και τον.. σώριασε στο παρκέ. Οι διαιτητές αφού τσέκαραν την φάση ξανά, τον απέβαλαν από το παιχνίδι, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φάνηκε να είναι αρκετό στον Έλινγκτον, ο οποίος χτύπησε και το κεφάλι του πέφτοντας.

Λίγο μετά την λήξη του αγώνα προχώρησε σε ανάρτηση στο twitter με την οποία απειλεί τον Καμπάτσο λέγοντας «Όταν σε δω, θα... βάλω τα χέρια μου πάνω σου, Φάκου Καμπάτσο».

Δείτε το βίντεο:

Facundo Campazzo was ejected for this flagrant 2 foul on Wayne Ellington.pic.twitter.com/Q4I5PhZHNR https://t.co/oKPc6pX6IJ