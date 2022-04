Yπόκλιση Πιρς σε Αντετοκούνμπο: «Ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ, MVP και αμυντικός της σεζόν»

Ο Πολ Πιρς αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέροντας πως είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ.

Την τελευταία φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο παρκέ, οι Μπακς πήραν το... θρίλερ με τους Νετς και ο Έλληνας σταρ έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ ever για τα ελάφια.

Μάλιστα δέχθηκε αποθέωση από τον Σακίλ Ο'Νίλ που είπε πως κάποια μέρα θα είναι ο κορυφαίος παίκτης της λίγκας χωρίς αμφισβήτηση. Τον ακολούθησε ο Πέρκινς για να έρθει η σειρά του Πολ Πιρς. Ο Truth έβγαλε το... καπέλο στον Greek Freak, αναφέροντας πως είναι ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ αυτή τη στιγμή.

«Ο Έλληνας είναι ο MVP και αμυντικός της σεζόν. Επίσης είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του θρύλου των Σέλτικς και MVP τελικών το 2008.

The Greek is the MVP and Defence of player of the year speak on it Best player in the NBA