Αποθέωση Σακίλ για Γιάννη: «Κάποια μέρα θα είναι ο καλύτερος στο ΝΒΑ, τελεία και παύλα» (vid)

Ο Σακίλ Ο'Νίλ εκθείασε για άλλη μια φορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... εκτέλεσε τους Νετς, οδηγώντας τους Μπακς σε μεγάλο διπλό. Μάλιστα έζησε ένα ιστορικό βράδυ, αφού ξεπέρασε τον Τζαμπάρ και έγινε κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των ελαφιών. Ο σταρ του Μιλγουόκι ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος σε ακόμα ένα παιχνίδι, παλεύοντας για να πάρει άλλο ένα βραβείο MVP στα χέρια του.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Σακίλ Ο'Νίλ τον αποθέωσε για τα όσα κάνει στο παρκέ, λέγοντας: «Aγαπώ το παιδί αυτό, θέλει πάντα να ανταγωνίζεται. Πολλοί αναρωτιούνται ποιος είναι ο καλύτερος στο ΝΒΑ. Ουέιντ, ΛεΜπρόν, Κόμπι. Ο Γιάννης δείχνει ότι έρχεται. Κάποια μέρα η λίγκα θα ανήκει στον Γιάννη. ο Γιάννης θα είναι ο καλύτερος στο ΝΒΑ, τελεία και παύλα» (vid)

Ο Shaq Attack συχνά πυκνά εκθειάζει τον Γιάννη, βγάζοντας το καπέλο για την δουλειά του, την απόδοση του στο παρκέ και τον τρόπο που ηγείται στο Μιλγουόκι, επιτρέποντας στα ελάφια να διεκδικούν το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.

"One day we will say Giannis is best player in the league. Period."@SHAQ sees a bright future for @Giannis_An34 pic.twitter.com/W8lKEKJV1k