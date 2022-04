Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας των Μπακς και οι φίλαθλοι του Μιλγουόκι τον αποθέωσαν κατά τη διάρκεια του ματς με τους Κλίπερς.

Κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας των Μπακς έγινε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ματς με τους Νετς, ξεπερνώντας τον Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ σε ένα ιστορικό βράδυ που συνδυάστηκε με νίκη στην παράταση.

Κατά τη διάρκεια ενός timeout του ματς με τους Κλίπερς, οι φίλαθλοι των ελαφιών αποθέωσαν τον σταρ τους, χαρίζοντας ένα ζεστό standing ovation για την σπουδαία στιγμή που έζησε, φορώντας τη φανέλα τους.

Giannis got a standing ovation in Milwaukee after becoming the Bucks' all-time leading scorer 👏 pic.twitter.com/eX0pt7LYlk