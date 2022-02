Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέχθηκε πρώτος και αποθεώθηκε από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στον σχηματισμό των ομάδων για το All-Star Game 2022 που φέτος θα διεξαχθεί στο Κλίβελαντ!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπροστά του την 6η συμμετοχή σε All-Star Game. Από το 2017 και εντεύθεν, ο Greek Freak συμμετέχει ανελλιπώς, κατακτώντας μάλιστα τον περσινό τίτλο του MVP στην Ατλάντα. Φέτος θα ταξιδέψει στο Κλίβελαντ ως πρώτη επιλογή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο στήσιμο της Team LeBron, με τον σούπερ σταρ των Λέικερς να τον χαρακτηρίζει ως «τον παίκτη που παίζει πιο σκληρά από κάθε άλλον στην ιστορία αυτών των αγώνων»!

Όπως και πέρσι, ο Τζέιμς επέλεξε πρώτο τον Αντετοκούνμπο κι εν συνεχεία τους Στεφ Κάρι, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Νίκολα Γιόκιτς ως starters. Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ολοκλήρωσε τις επιλογές του με τους Λούκα Ντόντσιτς, Ντάριους Γκάρλαντ, Κρις Πολ, Τζίμι Μπάτλερ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Φρεντ ΒανΒλίτ και Τζέιμς Χάρντεν.

Όσον αφορά τον έτερο αρχηγό, ο Ντουράντ ο οποίος δεν αγωνιστεί λόγω τραυματισμού επέλεξε τους Τζοέλ Εμπίντ, Τζα Μοράντ, Τζέισον Τέιτουμ, Τρέι Γιανγκ και Άντριου Γουίγκινς. Στον πάγκο θα βρίσκονται οι Ντέβιν Μπούκερ, Καρλ-Άντονι Τάουνς, Ζακ ΛαΒίν, Ντεζούντε Μάρεϊ, Κρις Μίντλετον, ΛαΜέλο Μπολ και Ρούντι Γκομπέρ, αποφεύγοντας τον «Μούσια» και προκαλώντας το νευρικό γέλιο του ΛεΜπρόν!

Γιάννη Αντετοκούνμπο (Μπακς)

Στεφ Κάρι (Γουόριορς)

ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Μπουλς)

Νίκολα Γιόκιτς (Νάγγετς)

ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς)



Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς)

Ντάριους Γκάρλαντ (Καβαλίερς)

Κρις Πολ (Σανς)

Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ)

Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ)

Φρεντ ΒανΒλίτ (Ράπτορς)

Τζέιμς Χάρντεν (Σίξερς)

Τζοέλ Εμπίντ (Σίξερς)

Τζα Μοράντ (Γκρίζλις)

Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς)

Τρέι Γιανγκ (Χοκς)

Άντριου Γουίγκινς (Γουόριορς)



Ντέβιν Μπούκερ (Σανς)

Καρλ-Άντονι Τάουνς (Τίμπεργουλβς)

Ζακ ΛαΒίν (Μπουλς)

Ντεζούντε Μάρι (Σπερς)

Κρις Μίντλετον (Μπακς)

ΛαΜέλο Μπολ (Χόρνετς)

Ρουντί Γκομπέρ (Τζαζ)

Giannis goes No. 1️⃣ overall to #TeamLeBron



Embiid goes No. 2️⃣ to #TeamDurant#NBAAllStar | @Nike pic.twitter.com/BXwg3S3qWo