Σε μία άτυπη κόντρα με τους παίκτες φαίνεται να εξελίσσεται το σχόλιο του Μάτζικ Τζόνσον για «έλλειψη προσπάθειας» με τον Ουέστμπρουκ να τον θέτει προ των... ευθυνών του δηλώντας την απουσία του από την ομάδα.

Οι Λέικερς δεν έχουν σταματήσει να ψάχνονται από το ξεκίνημα της σεζόν και δεν καταφέρνουν να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους. Είναι φανερό πως η ταυτότητά τους είναι κλονισμένη και παρά τους αστέρες που συνθέτουν το ρόστερ τους, οι συνεχόμενες νίκες και ο αγωνιστικός ρυθμός μοιάζουν ακόμη όνειρα... μακρινά. Με ρεκόρ 21-22 έπειτα από 43 αγώνες προβληματίζουν τους φίλους της ομάδας που βλέπουν τους «λιμνάνθρωπους» να παλεύουν να κρατηθούν σε τροχιά... play-in.

Ανάμεσα σε αυτούς που εκδηλώνουν την ανησυχία τους βρίσκεται ο Μάτζικ Τζόνσον. Δεν πάει πολύ καιρός άλλωστε από τότε που τοποθετήθηκε για τον καυγά Ντέιβις - Χάουαρντ στον πάγκο της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Σανς. Εκεί είχε τονίσει πως σε διάρκεια 42 χρόνων δεν είχε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο.

Αυτή τη φορά έρχεται και πάλι να ρίξει.. πυρά προς τους παίκτες κάνοντας ανάρτηση στην οποία έγραψε: «Μετά τον διασυρμό από τους Νάγκετς με 133-96, εμείς ως οπαδοί των Λέικερς μπορούμε να δεχτούμε να μας κερδίζουν, αλλά αξίζουμε κάτι περισσότερο από έλλειψη προσπάθειας και καμία αίσθηση κινήτρου. Ιδιοκτήτρια Τζίνι Μπας, σου αξίζει κάτι καλύτερο».

After being blown out by the Nuggets 133-96, we as @Lakers fans can accept being outplayed but we deserve more than a lack of effort and no sense of urgency. Owner @JeanieBuss, you deserve better.