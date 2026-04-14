Ο Λεμπρόν Τζέιμς έφτασε σ' ένα ακόμα επίτευγμα, το οποίο δεν έχουν καταφέρει αθροιστικά οι Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ.

Ο σούπερ σταρ του NBA και των Λος Άντζελες Λέικερς έχει να επιδείξει πολλά κατορθώματα στην καριέρα του κατά τη διάρκεια των 23 χρόνων παρουσίας στη λίγκα.

Με αφορμή την ανάδειξή του σε καλύτερο παίκτη της εβδομάδας, βγήκε στην επιφάνεια ένα ρεκόρ το οποίο δεν έχουν καταφέρει συνολικά μαζί οι Τζόρνταν και Κόμπι.

Συγκεκριμένα έλαβε για 70η φορά το εν λόγω βραβείο και για 9η ως παίκτη των Λέικερς, την ώρα που οι Τζόρνταν και Μπράιαντ το κατέκτησαν 58 φορές συνολικά.

Ο 41χρονος Λεμπρόν είχε την τελευταία εβδομάδα της κανονικής περιόδου κατά μέσο όρο 24 πόντους, 9.7 ασίστ, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 56% εντός παιδιάς ανά 27 λεπτά συμμετοχής.

Το βραβείο του καλύτερου παίκτη της εβδομάδας μπήκε στη ζωή του NBA το 1979 έκτοτε ο Τζόρνταν το κατέκτησε 25 φορές, ο Κόμπι 33 φορές, ενώ άλλες 33 φορές το είχε και ο Ντουράντ.