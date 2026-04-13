NBA: Τιτανομαχία ΛεΜπρόν - Ντουράντ στον 1ο γύρο των Playoffs
Φινάλε είχαμε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) στην κανονική περίοδο του NBA, με τις διασταυρώσεις για το bracket των Playoffs να γίνονται οριστικές και τους φίλους του αθλήματος να περιμένουν με αγωνία την έναρξη των αγώνων.
Ωστόσο, πριν καν οριστικοποιηθεί, μέσα από το Play In Tournament η... εικόνα, υπάρχει ήδη το ζευγάρι που κεντρίζει το ενδιαφέρον, και δεν είναι άλλο από εκείνο των Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον των Χιούστον Ρόκετς. Ή αν θέλετε, το ΛεΜπρόν Τζέιμς vs Κέβιν Ντουράντ.
Η τελευταία τους συνάντηση και το προβάδισμα του KD
Οι δυο σούπερ σταρ θα ανταμώσουν ξανά σε σειρά αγώνων μετά από 8 χρόνια και το μακρινό 2018, όταν ο KD με τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς «σκούπισε» τον Βασιλιά που αγωνιζόταν για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 4-0 και κατέκτησε το 2ο και τελευταίο μέχρι τώρα δαχτυλίδι της καριέρας του.
Συνολικά, ο Ντουράντ έχει το πάνω χέρι στις μεταξύ τους μάχες (σσ σειρών), αφού σε 14 περιπτώσεις έχει πανηγυρίσει 9 φορές, έναντι 5 του μεγάλου του αντιπάλου. Οι δυο κατά τεκμήριο κορυφαίοι παίκτες της γενιάς τους θα βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι, με τον ΛεΜπρόν να έχει το challenge ότι θα δει την ομάδα του να αγωνίζεται δίχως τον τραυματία Λούκα Ντόνσιτς, στην προσπάθεια των «Λιμνανθρώπων» για πρόκριση στον επόμενο γύρο.
Φέτος (2025-2026), οι Λέικερς πήραν 2 νίκες, έναντι μιας των Ρόκετς στην κανονική περίοδο.
LeBron James and Kevin Durant will meet in the playoffs for the first time since the 2018 NBA Finals. They have played 14 playoff games against each other.— ESPN Insights (@ESPNInsights) April 13, 2026
👑 LeBron averages 31.9 PPG
🚀 Durant averages 31.7 PPG
