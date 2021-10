Mάτζικ Τζόνσον για καυγά Ντέιβις-Χάουαρντ: «Σε 42 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα στους Λέικερς»

Ο Μάτζικ Τζόνσον πήρε θέση για το περιστατικό που οι Άντονι Ντέιβις και Ντουάιτ Χάουαρντ πιάστηκαν στα χέρια.

«Μπαρούτι» μύριζε η κατάσταση στον πάγκο των Λέικερς στο ματς με τους Σανς, αφού οι Άντονι Ντέιβις και Ντουάιτ Χάουαρντ πιάστηκαν στα χέρια με εκατέρωθεν σπρωξίματα. Καθώς πήγαιναν στον πάγκο ο πρώτος ζήτησε τον λόγο από τον δεύτερο και ο Superman ανταπέδωσε.

Το περιστατικό αυτό που δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα σχολίασε μέσω twitter, ο θρύλος, πρώην παίκτης και πρόεδρος των λιμνάνθρωπων, Μάτζικ Τζόνσον, λέγοντας: «Χάουαρντ και Ντέιβις πιάστηκαν στα χέρια στον πάγκο. Στα 42 χρόνια που συνεργάζομαι με τον οργανισμό των Λέικερς, δεν ξαναείδα τέτοιο πράγμα. Οι Λέικερς έχουν προσωπικό θέμα».

Δείτε την ανάρτηση του

Dwight Howard and AD got into a physical altercation on the bench…in my 42 years of being associated with the Lakers organization, I’ve never seen something like that smh