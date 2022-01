ΛεΜπρόν: «Ζητάω συγνώμη, υπόσχομαι ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Το ρεκόρ των Λος Άντζελες Λέικερς είναι με το... ζόρι στο 21-22. Με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να ζητάει συγνώμη για τις εμφανίσεις και να υπόσχεται καλύτερη συνέχεια.

Η επόμενη αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς είναι απέναντι στους Γιούτα Τζαζ (ξημερώματα Τρίτης, 18/1). Απέναντι σε μία ομάδα με οκτώ παραπάνω νίκες. Την ίδια στιγμή, το αρνητικό σερί των πρωταθλητών του 2020 έχει φτάσει στα τρία ματς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποφάσισε, μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, να απευθυνθεί στους φιλάθλους των Λέικερς. Αρχικά απολογήθηκε για τις εμφανίσεις της ομάδας και στη συνέχεια (αρχής γενομένης από το ματς με τους Τζαζ) υποσχέθηκε βελτίωση.

«Απολογούμαι και υπόσχομαι ότι θα γίνουμε καλύτεροι», ήταν όσα έγραψε με αποδέκτες τους φιλάθλους.

Οι Λέικερς περιμένουν στο τέλος του μήνα την επιστροφή του Άντονι Ντέιβις, με την ελπίδα ότι αυτή η εξέλιξη θα λύσει κάποια από τα προβλήματά τους.

#LakerNation I apologize and I promise we’ll be better! 👑💜💛