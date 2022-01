Ουέστμπρουκ: Πρώτος σε λάθη σε ΝΒΑ με 185 και μόλις 115 εύστοχα σουτ

O Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν διανύει και την καλύτερη σεζόν του στους Λέικερς.

Oι Λέικερς σίγουρα περιμένουν πολλά παραπάνω από τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Στις αρχές Γενάρη επιτέλους τα κατάφερε και ολοκλήρωσε ματς χωρίς λάθος μετά τον Μάρτη του 2016, δηλαδή 407 ματς μετά.

Ένας παίκτης με σπάνια αλτικότητα, έκρηξη και ταχύτητα που όμως σε αρκετές περιπτώσεις αδυνατεί να κοντρολάρει σωστά το μυαλό του και την ενέργεια του. Ο Russ είναι μέχρι τώρα πρώτος σε λάθη στη λίγκα και από τους 56 παίκτες με τουλάχιστον 300 σουτ φέτος, βρίσκεται στη 52η θέση στο shooting efficiency. Έχει 185 λάθη και 111 εύστοχα σουτ, ένα στατιστικό που σίγουρα δεν τον κάνει να νιώθει και πολύ άνετα.

Oι Λέικερς κινδυνεύουν να μην μπουν στην πρώτη 6άδα της Δύσης και σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν ομάδα που πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

