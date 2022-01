«Κρατάνε τον Στίβενσον μέχρι το τέλος της σεζόν οι Πέισερς»

Προς παραμονή στην ομάδα της Ιντιάνα είναι ο Λανς Στίβενσον σύμφωνα με πληροφορίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μετά τις πειστικές του εμφανίσεις κατά την επιστροφή του.

Ο Στίβενσον είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του να επιστρέψει στο ΝΒΑ και να κάνει το restart στην καριέρα του. Πλέον ζει το όνειρο με την φανέλα των Πέισερς που του έδωσαν την ευκαιρία να αγωνιστεί για τρίτη φορά στο κλαμπ με 10ήμερο συμβόλαιο.

Ο βετεράνος Αμερικανός με τις εμφανίσεις του έχει καταφέρει να κερδίσει την εκτίμηση του προπονητή του, Ρικ Καρλάιλ, αλλά και να προκαλέσει τον ενθουσιασμό του κοινού. Ο ίδιος νιώθει άνετα παίζοντας για τους Πέισερς ως δίδυμο με τον Σαμπόνις, για τον οποίο δηλώνει πως τον ξέρει όπως το πίσω μέρος του χεριού του.

Το 10ήμερο συμβόλαιο θα έχει ισχύ για ακόμη μία ημέρα, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες τονίζουν την πρόθεση της ομάδας να «δέσει» τον Στίβενσον μέχρι το τέλος της σεζόν. Άλλωστε πως να μην θέλουν όταν έχει ήδη κάνει ρεκόρ με 20 συνεχόμενους πόντους απέναντι στους Νετς, συνεχίζοντας τις παραγωγικές βραδιές και απέναντι στους Τζαζ.

