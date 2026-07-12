Αισιοδοξία επικρατεί στους Ιντιάνα Πέισερς, σχετικά με την επιστροφή του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στην αγωνιστική δράση.

Ο μεγάλος αστέρας των Πέισερς, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, είχε οδηγήσει την Ιντιάνα στους τελικούς του NBA τη σεζόν 2024-2025. Ο ταλαντούχος γκαρντ, είχε υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα στο game 7 των τελικών κόντρα στους Θάντερ και έχασε όλη την περσινή σεζόν.

Σύμφωνα με τον insider του NBA, Κρις Χέινς, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στους Πέισερς, σχετικά με την επιστροφή του Χαλιμπέρτον. Συγκεκριμένα, υπάρχει η διάθεση ότι ο 26χρονος θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την πρεμιέρα του NBA για τη νέα αγωνιστική περιόδο.

«Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, όπως γνωρίζουμε, υπέστη σοβαρή ρήξη αχίλλειου τένοντα στον 7ο τελικό των NBA Finals του 2025. Έχασε ολόκληρη την περσινή σεζόν, όμως υπάρχουν ευχάριστα νέα. Σύμφωνα με πηγές της λίγκας, οι Ιντιάνα Πέισερς εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι ο Χαλιμπέρτον θα είναι διαθέσιμος από την πρώτη ημέρα της σεζόν 2026-27 και συγκεκριμένα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος», ανέφερε ο Χέινς.

Στα playoffs της σεζόν 2024-2025, ο Χαλιμπέρτον είχε μέσο όρο 17.3 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 8.6 ασίστ ανά 33.6 λεπτά συμμετοχής.