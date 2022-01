Στίβενσον: Το ρεκόρ των 20 σερί πόντων και οι 20 σπουδαίοι παίκτες που δεν το πέτυχαν ποτέ (vid)

Ο Λανς Στίβενσον έκλεψε την παράσταση στο ματς των Πέισερς με τους Νετς, αφού πέτυχε 20 σερί πόντους της ομάδας του.

Πάντα όταν βρίσκεται στους Πέισερς μεταμορφώνεται ο Λανς Στίβενσον. Είναι σαν να βρίσκει την... Ιθάκη του. Ο «Lancelot» έκανε πράματα και θάματα κόντρα στους Νετς, όπου τελείωσε με 30 πόντους, 5 ασίστ, 12/19 σουτ και 4/8 τρίποντα.

Όμως το αξιοσημείωτο ήταν άλλο. Πήρε φωτιά κόντρα στην τριάδα Ντουράντ-Χάρντεν-Ίρβινγκ και πέτυχε 20 σερί πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο, έχοντας 8/9 σουτ και 4/5 τρίποντα σε τρελό show.

Mάλιστα 20 σερί πόντους σε ένα ματς δεν έχουν βάλει 20 σπουδαίοι παίκτες του ΝΒΑ. Ντουράντ, Αντετοκούνμπο, Κάρτερ, Ίρβινγκ, Ντόντσιτς, Τάουνς, Ουέστμπρουκ, Ντέιβις, Λέοναρντ, ΝτεΡόζαν, Χάρντεν, Νοβίτσκι, Γιανγκ, Ντάνκαν, Λοβ, Μπος, Πιρς, Γιόκιτς, Ουέιντ και Μπιλ δεν τα έχουν καταφέρει.

Επιπλέον ο γκαρντ της Ιντιάνα είχε από τη σεζόν 2018-19 να φτάσει τους 20 πόντους σε ένα ματς, ενώ 20 σερί πόντους είχε να βάλει παίκτης από τον περασμένο Απρίλη, όπου το έπραξε ο Στεφ Κάρι.

