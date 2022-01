ΛεΜπρόν: «Δεν ζητάω να χάσει τη δουλειά του ο Κόνσορ...»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τόνισε ότι εμμένει σε όσα έγραψε για τον σχολιαστή του αγώνα Ρόκετς - Ουίζαρντς, Γκλεν Κόνσορ, αλλά δεν επιθυμεί να χάσει τη δουλειά του.

Το θέμα γιγαντώθηκε. Από τη στιγμή που ο Γκλεν Κόνσορ, κάποτε παίκτης του Ρικ Πιτίνο και συμπαίκτης με τον Ντέιβιντ Μπλατ στο Ισραήλ, ξεστόμισε μία εντελώς άστοχη και απρεπής ατάκα, όλα άλλαξαν.

«Ο Κέβιν Πόρτερ σαν τον μπαμπά του, τράβηξε σωστά τη σκανδάλη, τη σωστή στιγμή», είπε ο Κόνσορ. Μόνο που ο μπαμπάς του Πόρτερ είχε μπει στη φυλακή, δηλώνοντας ένοχος για ανθρωποκτονία σε 1ο βαθμό, για τη δολοφονία μιας 14χρονης το 1993.

Ενώ το 2004 σε έναν καυγά που ξέσπασε σε ένα μπαρ, έχασε τη ζωή του.

Ο Κόσνορ δέχτηκε την δριμεία κριτική του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέση για τον Κόνσορ στο μπάσκετ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τζέιμς εξήγησε ότι δεν ζητάει την απόλυσή του, αλλά την ίδια στιγμή το λάθος του δεν πρέπει να μείνει έτσι. «Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν τον ξέρω. Προσεύχομαι γι' αυτόν, όπως έγραψα και στο tweet μου. Αλλά δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, όταν αφορά κάποιον που με έχει πρότυπο», ήταν τα λόγια του ΛεΜπρόν.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως πιστεύει την απολογία του Κόνσορ - ότι ήταν ένα λάθος - και εξήγησε πως όπως και ο ίδιος πάει προετοιμασμένος στη δουλειά του, έτσι θα πρέπει να κάνει και ο δημοσιογράφος.

LeBron says about Consor's comment, "I believe that was a slip-up." But he doesn't like that once an apology is delivered, many just want to move on and not talk about it. https://t.co/s1F7K9x3Kg